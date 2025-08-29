Калейдоскоп народного творчества и дружеская атмосфера. Как в 2025 году пройдёт Владимирский фестиваль культур и традиций? Какие сюрпризы подготовили участники — представители
<a href="https://33live.ru/novosti/29-08-2025-podkast-na-shestom-krasivo-veselo-i-druzhno-vladimirskij-festival-kultur-i-tradicij.html" target="_blank">«Подкаст на Шестом»: Красиво, весело и дружно. Владимирский фестиваль культур и традиций</a> - Калейдоскоп народного творчества и дружеская атмосфера. Как в 2025 году пройдёт Владимирский фестиваль культур и традиций? Какие сюрпризы подготовили участники — представители
[url=https://33live.ru/novosti/29-08-2025-podkast-na-shestom-krasivo-veselo-i-druzhno-vladimirskij-festival-kultur-i-tradicij.html]«Подкаст на Шестом»: Красиво, весело и дружно. Владимирский фестиваль культур и традиций[/url] - Калейдоскоп народного творчества и дружеская атмосфера. Как в 2025 году пройдёт Владимирский фестиваль культур и традиций? Какие сюрпризы подготовили участники — представители