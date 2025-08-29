В Ярославской области на базе лыжно-биатлонного комплекса «Демино» состоялось первенство Центрального федерального округа по биатлону. Около двухсот спортсменов из девяти регионов
<a href="https://33live.ru/novosti/29-08-2025-vladimirskij-sportsmen-yurij-shein-stal-bronzovym-prizyorom-pervenstva-cfo-po-biatlonu.html" target="_blank">Владимирский спортсмен Юрий Шеин стал бронзовым призёром первенства ЦФО по биатлону</a> - В Ярославской области на базе лыжно-биатлонного комплекса «Демино» состоялось первенство Центрального федерального округа по биатлону. Около двухсот спортсменов из девяти регионов
[url=https://33live.ru/novosti/29-08-2025-vladimirskij-sportsmen-yurij-shein-stal-bronzovym-prizyorom-pervenstva-cfo-po-biatlonu.html]Владимирский спортсмен Юрий Шеин стал бронзовым призёром первенства ЦФО по биатлону[/url] - В Ярославской области на базе лыжно-биатлонного комплекса «Демино» состоялось первенство Центрального федерального округа по биатлону. Около двухсот спортсменов из девяти регионов