С началом коронавирусного кризиса россияне активно ищут способы сохранить свои накопления. Многие традиционно видели спасение для денег в банках.

С началом "коронавирусного" кризиса россияне активно ищут способы сохранить свои накопления. Многие традиционно видели спасение для денег в банках.Но чем сильнее разгоралась пандемия, тем сильнее пришлось "затягивать пояса" во всех сферах. Банки начали снижать процентные ставки по вкладам, все больше приближая их к нулевым значениям. Поскольку коэффициенты постепенно опускались ниже уровня инфляции, смысл держать сбережения в финансовых организациях пропал.