Прокурорская проверка выявила серьезные нарушения в состоянии покрытия автодороги.

В Собинском районе прокуратура Владимирской области обратилась к AО «ДЭП №7» с требованием принять меры для надлежащего содержания дорожного покрытия на федеральной автомагистрали «М7-Волга». Данное обращение связано с множественными авариями и заторами, возникшими 28 ноября из-за наледи на дороге, образовавшейся после ночных осадков.Прокурорская проверка выявила серьезные нарушения в состоянии покрытия автодороги, что ставит под угрозу безопасность водителей. Генеральному директору «ДЭП №7» уже направлено представление, и рассматривается возможность возбуждения дела об административном правонарушении.Напомним, ранее мы писали, что