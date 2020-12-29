За год с момента запуска платформы небанковских сервисов ВТБ ее посетили свыше 30 тысяч предпринимателей. В течение 2020 года количество подключаемых сервисов возросло на 70%.

За год с момента запуска платформы ВТБ ее посетили свыше 30 тысяч предпринимателей. В течение 2020 года количество подключаемых сервисов возросло на 70%.В 2020 году ВТБ обновил дизайн платформы и расширил перечень доступных на ней продуктов. Сейчас клиенты могут выбирать из 30 небанковских сервисов, с помощью которых можно решать задачи юридического сопровождения бизнеса, безопасности, управления торговлей и рекламой, медицинского и страхового обслуживания. Самой популярной категорией сервисов – ей воспользовалось почти 50% пользователей платформы – стала «безопасность бизнеса», куда вошли сервисы «Проверка контрагентов», «Юридические услуги» и «Аудит сайта».Платформа регулярно обновляется новыми сервисами ВТБ и партнеров. Среди последних нововведений – размещение рекламы в myTarget и Yandex Direct, конструктор сайтов RU-center, «МойСклад», «Поиск сотрудников с hh.ru», «Печать ценников», «Оплата по QR-кодам», «Корпоративные пенсионные программы», «ПЦР-диагностика коронавируса у сотрудников», а также сервисы для онлайн-закупок.Платформа доступна для предпринимателей во всех регионах России. Активнее всего возможностями ресурса пользуются в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской области, Удмуртской республике и Краснодарском крае.«После обновления платформы в ноябре этого года количество регистраций на ней выросло в три раза. Мы стремимся наполнить ее сервисами, которые позволяют клиентам повысить эффективность и автоматизировать свои бизнес-процессы. Если раньше такие решения внедряли в основном крупные предприятия, то сегодня они доступны и для совсем небольшого бизнеса. По сравнению с началом года количество подключаемых сервисов на платформе выросло в 1,7 раза, что говорит об их актуальности для предпринимателей. Кроме того, многие услуги предоставляются на бесплатной основе, и уже 54% зарегистрированных пользователей воспользовались этим, чтобы оптимизировать издержки», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.Платформа доступна не только для клиентов ВТБ, но и других финансовых учреждений.