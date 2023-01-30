Ковровский городской суд рассмотрит уголовное дело местного жителя, который обвиняется в том, что из-за денежного долга убил своего друга и выбросил его тело на обочину трассы М-7 «Волга». По

Ковровский городской суд рассмотрит уголовное дело местного жителя, который обвиняется в том, что из-за денежного долга убил своего друга и выбросил его тело на обочину трассы М-7 «Волга». По данным следствия, в ноябре 2022 года обвиняемый с двумя друзьями выпивали спиртное в поселке Восход Ковровского района. Опьянев, мужчина стал требовать с одного из товарищей деньги,