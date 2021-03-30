Росприроднадзор подсчитал ущерб почве от разлива нефтепродуктов после крушения товарного поезда в районе станции Новки Камешковского района. Надзорное ведомство провело административное

Росприроднадзор подсчитал ущерб почве от разлива нефтепродуктов после крушения товарного поезда в районе станции Новки Камешковского района. Надзорное ведомство провело административное расследование в отношении РЖД. Напомним, это ЧП произошло 16 ноября 2021 года. Рядом со станцией Новки-1 опрокинулись 33 вагона товарного поезда. Из 6 цистерн разлился мазут. В той катастрофе погиб 51-летний железнодорожник. Его придавило