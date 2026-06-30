Минувшей ночью российские военные отразили одну из самых массированных атак беспилотников за последнее время.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с восьми часов вечера 29 июня до семи утра 30 июня боевые расчеты противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 419 украинских дронов самолетного типа. Воздушные цели уничтожались над обширной территорией: от Белгородской, Брянской и Курской областей до Краснодарского края и Крыма. Среди 19 затронутых регионов значатся также Владимирская, Рязанская, Тверская, Саратовская, Тамбовская области и Московский регион.