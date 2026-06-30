Приговор в законную силу не вступил.

Кольчугинский городской суд признал местную жительницу виновной в незаконном сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ) и вынес по делу приговор.Следствие установило, что в конце декабря 2025 года, накануне новогодних праздников, к женщине обратилась ее знакомая с просьбой передать наркотик. Женщина, длительное время страдавшая зависимостью, согласилась выполнить просьбу.За 2 дозы синтетического и растительного наркотического средства осужденная потребовала у приятельницы пакет с шприцами, пачку печенья, 2 банки напитка и 2 пачки сигарет общей стоимостью до тысячи рублей.Оказалось, что покупательница действовала в рамках оперативно‑розыскного мероприятия полиции: после передачи запрещённых веществ злоумышленницу задержали сотрудники ОМВД по Кольчугинскому району и изъяли доказательства преступления.С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.