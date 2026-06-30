6 нарушений на воде зафиксировали инспекторы ГИМС во время профилактических патрулей в черте города.

В прошедшие выходные сотрудники МЧС проверили реки Клязьма, Каменка, Ока и водохранилище Содышка в границах областного центра. В рамках профилактических рейдов инспекторы разъясняли правила безопасного поведения на воде и требования к плавсредствам.За два дня патрулирования выявлено шесть нарушений, по всем фактам приняты административные меры. Двум владельцам маломерных судов выписаны штрафы по 5 тысяч рублей за превышение пассажировместимости. Также оформлены штрафы и предупреждения за нахождение на борту без спасательных жилетов и за остановку судна в запретной зоне.Государственная инспекция по маломерным судам призывает соблюдать меры безопасности: использовать спасжилеты, не перегружать лодки и не останавливаться в запрещенных местах.