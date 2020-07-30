Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства происшествия пожара

Во Владимире отдел надзорной деятельности МЧС России по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту пожара в драмтеатре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Напомним, 29 июня в здании владимирского академического театра драмы случился пожар, площадью 500 кв.м, в результате которого сгорела сцена, зрительный зал и фойе. Причиной пожара послужило несоблюдение техники безопасности рабочими, выполнявшими ремонт в помещении.Уголовное дело возбуждено по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства происшествия пожара.