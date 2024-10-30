Парковка на Спасской снова станет платной, но на этот раз муниципальной. Новое оборудование для взимания денежных средств появится в центре Владимира к концу этого года. Об этом

Парковка на Спасской снова станет платной, но на этот раз муниципальной. Новое оборудование для взимания денежных средств появится в центре Владимира к концу этого года. Об этом свидетельствует информация с официального сайта госзакупок – городские власти разместили новый тендер на поставку и внедрение программно-аппаратного комплекса. Начальная цена, которую в мэрии готовы заплатить, по сути, за