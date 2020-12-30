Обследованы девять предприятий потребительского рынка, в том числе магазины

Во Владимире сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии совместно с полицией продолжают мониторинг предприятий потребительского рынка по реализации «ковидных» ограничений, в т.ч. - по соблюдению масочного режима.Так, 28 декабря обследованы девять предприятий потребительского рынка, в том числе магазины «Эльдорадо» и «Капитан» (ул. Горького, 61), «Магнит» и «Магнит-косметик» (ул. Мира, 17), «Пятерочка» (ул. Мира, 34-г). Нарушений выявлено не было. С руководителями хозяйствующих субъектов проведены профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения «масочного» режима. Такие же беседы проведены с пятью покупателями и одним продавцом о необходимости использования средств индивидуальной защиты и об ответственности, предусмотренной за нарушения действующих нормативных правовых актов.Использование масок позволяет резко снизить риск инфицирования граждан и сохранить здоровье людей в период распространения коронавирусной инфекции. Особенно это касается мест массового пребывания граждан: общественный транспорт, магазины и рынки, предприятия общественного питания и сферы услуг.Именно для профилактики заболеваемости, воспрепятствования распространению коронавирусной инфекции и сохранения здоровья жителей Владимира администрация города и организует подобные проверки. Привлечение граждан к административной ответственности и взыскание штрафов не является самоцелью мэрии. Однако важно помнить, что законодательство предусматривает значительные штрафные санкции за нарушение «масочного» режима.(Фото: Пресс-служба администрации города Владимира)