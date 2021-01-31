В несогласованном митинге 31 января в центре Москвы участвовали около двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

В несогласованном митинге 31 января в центре Москвы участвовали около двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.Участники незаконного митинга начали собираться в 12 часов. На 14:30 в несогласованном мероприятии приняли участие около двух тысяч человек, включая представителей средств массовой информации, сообщили в столичном ГУ МВД.В пресс-службе управления полиции отметили, что 600 человек пытались пройтись по улицам города. Правоохранительные органы продолжают обеспечивать порядок, сообщили в ведомстве.Вид с дрона на несанкционированную акцию в Москве— НТВ (@ntvru)МВД и Генеральная прокуратура неоднократно предупреждали об ответственности за участие в незаконных митингах. За это грозит административная ответственность.Некоторые участники незаконной акции пытаются провоцировать полицию и применять силу. Правоохранители их задерживают.За применение силы к сотруднику правоохранительных органов предусмотрена уголовная ответственность. По соответствущей статье Уголовного кодекса виновному грозит до 15 лет колонии.Напомним, что эксперты отмечают снижение численности участников незаконных акций 31 января по сравнению с 23 января. Так, в Хабаровске и Владивостоке на несогласованные митинги вышли несколько по 100 человек. В других городах участие в акциях приняли по несколько десятков человек.