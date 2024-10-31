Подросток заперся в своей комнате, а выйти не смог. Замок заклинило, да так сильно, что своими силами ребенок и его родители справиться не смогли. На место вызвали спасателей. Инцидент

Подросток заперся в своей комнате, а выйти не смог. Замок заклинило, да так сильно, что своими силами ребенок и его родители справиться не смогли. На место вызвали спасателей. Инцидент произошел сегодня ночью во Владимире, рассказали в министерстве региональной безопасности области. Спасатели аварийно-спасательного отряда АСС области использовали шанцевый инструмент и все-таки вызволили пленника. Прокомментируйте новость у