Администрация города Владимира запустила проект по созданию сети общественных пространств с бесплатным и стабильным доступом в интернет. Первые точки уже работают. По информации городских

Администрация города Владимира запустила проект по созданию сети общественных пространств с бесплатным и стабильным доступом в интернет. Первые точки уже работают. По информации городских властей, подключиться к Wi-Fi можно в шести ключевых локациях: 1. Соборная площадь (центральная площадь города); 2. Улица Георгиевская в районе дома № 7; 3. Патриаршие сады; 4. Театральная площадь; 5. Левитановский