Врио главы местной администрации 30 января было внесено представление.

Прокуратура Судогодского района провела проверку по факту обрушения стены 2-этажного здания по ул. Ленина районного центра, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.На месте происшествия побывал прокурор Судогодского района Руслан Аннаев. Удалось установить, что по результатам проведенного администрацией района в июле прошлого года обследования состояния указанного здания выявлено аварийное состояние некоторых его конструкций. В частности, была разрушена часть перекрытий. Кроме того, у дома частично отсутствовала кровля.Обрушение конструкций жилого дома в Судогде угрожало жизни и здоровью граждан.По результатам проведенного обследования органы местного самоуправления направили собственникам здания 9 августа 2024 года требования о проведении его капремонта, реконструкции либо сносе.Иных мер администрация не приняла. В частности, не была инициирована процедура привлечения собственников строения к административной ответственности за допущенные нарушения требований жилищного законодательства РФ, а также правил благоустройства. Также не были установлены сроки устранения выявленных нарушений. Наконец, не были обеспечены требования безопасности.30 января этого года произошло обрушение части стены нежилой части дома, В прокуратуре напомнили, что это создает дополнительную опасность жизни и здоровья неопределенного круга людей, которые пользуются тротуаром у здания.По результатам проверки прокуратурой врио главы местной администрации 30 января было внесено представление. В настоящее время специалисты установили ограждение опасной зоны. Также организована работа с собственниками жилого дома.«Устранение выявленных в Судогде нарушений контролируется прокуратурой района», — заключили в пресс-службе надзорного органа.