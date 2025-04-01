Подрядчик ООО «ПСК» взял аванс и не выполнил работы до конца. Так, около 52 миллионов рублей оказались фактически похищены из государственного бюджета. Кстати, речь об организации, которую

Подрядчик ООО «ПСК» взял аванс и не выполнил работы до конца. Так, около 52 миллионов рублей оказались фактически похищены из государственного бюджета. Кстати, речь об организации, которую возглавляет покровский депутат Денис Киммель. Как сообщили в прокуратуре области, между МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика» и ООО «ПСК» осенью 2022 года было заключено три договора на общую