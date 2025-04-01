Новый выпуск проекта “Подкаст на Шестом” посвятили проблеме безнадзорных животных. Насколько реально решить этот вопрос? Почему всё чаще в СМИ звучат истории о нападениях собак на

Новый выпуск проекта “Подкаст на Шестом” посвятили проблеме безнадзорных животных. Насколько реально решить этот вопрос? Почему всё чаще в СМИ звучат истории о нападениях собак на человека? Как выживают приюты для животных и чем можно помочь волонтёрам? Ведущие нового выпуска – владельцы собак, волонтёры. Специальный гость – зоозащитник и руководитель приюта для брошенных животных. Присоединяйтесь