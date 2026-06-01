31 мая, в преддверии Международного дня защиты детей, в Музее Победы прошла праздничная музыкальная программа. В рамках Всероссийского патриотического конкурса «Журавли Победы» в музее на Поклонной горе состоялся концерт Детского областного симфонического оркестра Владимирской области. На сцене величественного Зала Полководцев Музея Победы выступили юные оркестранты, представляющие детские музыкальные школы и школы искусств со всех уголков Владимирской области.