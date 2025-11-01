Встреча была полностью посвящена литературе и её актуальности в современном мире.

В новой школе №9 в Вязниках Владимирской области с учениками встретился известный писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Об этом сообщила . Эта встреча была полностью посвящена литературе и её актуальности в современном мире.Прилепин увлеченно рассказывал школьникам, почему чтение снова набирает популярность и становится по-настоящему модным увлечением. Он поделился своим уникальным взглядом на то, какую роль играют книги в нашей жизни, и объяснил, как именно они помогают формировать глубокие и осмысленные взгляды на окружающий мир.Событие стало частью масштабного просветительского проекта «Чтецкие программы», организованного обществом «Знание». Главная цель проекта — это популяризация чтения среди подрастающего поколения и возможность для молодёжи напрямую пообщаться с яркими и значимыми личностями нашей страны, получая ценный опыт и знания из первых рук.