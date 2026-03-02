Со 2 по 4 апреля Ашхабад примет международную выставку Сотрудничество и развитие.

Со 2 по 4 апреля Ашхабад примет международную выставку Сотрудничество и развитие. Мероприятие организуют Торгово-промышленная палата Туркменистана совместно с турецкой компанией Net Organization, сообщает пресс-служба ТПП Туркменистана.Выставка направлена на расширение международного сотрудничества, обмен опытом и привлечение инвестиций. В экспозиции представят решения в сферах цифровизации, зеленых технологий, промышленности и логистики. Отдельное внимание уделят вопросам роста экспортного потенциала туркменских производителей и их выходу на новые рынки.В рамках форума запланированы деловые встречи и презентации проектов, которые, как ожидается, будут способствовать развитию партнерских связей и укреплению экономических позиций страны.