Также серебряные медали завоевали Дина Романова и Анастасия Суконкина.

Спортсмен Егор Черных из Владимирской области завоевал золото на чемпионате мира по полиатлону, прошедшем в Карелии. В соревнованиях принимали участие 70 атлетов из 8 стран, которые состязались в двух дисциплинах: «троеборье с лыжной гонкой» и «командные соревнования с лыжной эстафетой».Егор Черных показал выдающиеся результаты, став чемпионом в индивидуальных соревнованиях и одержав победу в составе сборной России в эстафете. Также серебряные медали завоевали Дина Романова и Анастасия Суконкина.Напомним, ранее мы писали, что