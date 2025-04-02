Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области поделились в соцсетях удивительными кадрами с фотоловушки. На них попало пиршество рыси, которая нашла в

Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области поделились в соцсетях удивительными кадрами с фотоловушки. На них попало пиршество рыси, которая нашла в лесу мертвого лося. Случай нечастый, поскольку эти большие кошки предпочитают есть то, что поймали сами. Рысь – краснокнижное животное. Чаще всего рысь ловит зайцев. От их численности зависит численность рысей. Реже она