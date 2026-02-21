Что такое и как устроен виртуальный номер
Сегодня большинство компаний волнует вопрос о том, как привлечь новых клиентов. Занятые телефонные номера, пропущенные звонки, недостаточно развитая система поддержки сказывается не только на количестве потенциальных клиентов, но и на отношении к компании существующих. Теперь появился способ организовать телефонную связь таким образом, чтобы обслуживать все вызовы, контролировать, сколько человек звонит Вам ежедневно и тем самым управлять взаимоотношениями с клиентами.
Для начинающих предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса.
Эта услуга просто незаменима для начинающих предпринимателей, у которых нет возможности арендовать большое помещение, содержать большой коллектив и расширить количество входящих линий. Это настоящая «виртуальная телефонная станция». Вы можете просто купить казахский номер
, система не требует установки какого-либо оборудования - услуга заключается в предоставлении вам многоканального телефонного номера, не "привязанного" к конкретному почтовому адресу, который позволяет обработать все входящие телефонные звонки независимо от их количества. Подключить же услугу и управлять ею можно из любой точки мира через Интернет.
Для корпоративных клиентов
Простая, удобная и быстрая система обработки и мониторинга входящих телефонных вызовов, позволяющая сберечь каждый звонок - настоящий «виртуальный офис», позволяющий управлять расписанием работы групп операторов и каждого оператора в отдельности, с учетом индивидуальных особенностей рабочего времени и отдыха. Создавать сценарии обслуживания входящих звонков, предусматривающих действия в случае неудачной переадресации, для исключения потери вызовов. Получать детальную информацию по каждому входящему звонку, с возможностью фильтрации данных по интересующим критериям.
Возможности
Голосовое приветствие. Автоинформатор поприветствует Ваших клиентов голосом того сотрудника, которого Вы выберете. Во время ожидания ответа музыка или новости Вашего предприятия не дадут Вашим клиентам заскучать.
Голосовая почта. Вы можете принимать голосовые и факсимильные сообщения от дозвонившихся клиентов. При этом все оставленные клиентами сообщения автоматически сохраняются в базе данных услуги, а также могут высылаться на Ваш электронный почтовый ящик.
Переадресация звонков. Все поступающие на номер вызовы переключаются на Ваши телефонные номера — стационарные и мобильные, в Москве, регионах России или других странах, что дает возможность объединить любые Ваши телефоны под одним легко запоминающимся прямым московским номером.
Безопасность. В рамках осуществления управления безопасностью услуга позволяет сохранить в тайне Ваши реальные телефонные номера и Ваше местонахождение, предоставляя клиентам и партнерам в качестве телефона для связи номер Роснет, пресечь нежелательные входящие звонки, поместив номера, с которых идут эти звонки, в «Черный список», и оградить, таким образом, себя от телефонного «СПАМа».