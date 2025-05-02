В 56 населенных пунктах Александровского района повреждены линии электропередач.

Майский снегопад оставил без электроснабжения населенные пункты Владимирской области. Больше всего пострадал Александровский район — как сообщила глава района Анна Кузнецова, были повреждены линии электропередач в 56 населенных пунктах. Из-за отключения электричества в городах Александров, Струнино, Карабаново, посёлке Балакирево была приостановлена работа некоторых котельных и водозаборных сооружений, возникли перерывы в водоснабжении.Для устранения последствий снегопада было задействовано 12 бригад, из соседних районов были вызваны аварийные бригады.Прокуратура Владимирской области держит на контроле восстановление электроснабжения и водоснабжения в населенных пунктах.