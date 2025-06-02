Мэр столицы анонсировал проведение форума, посвященного цифровой трансформации городов.

В Москве в концертном зале Зарядье состоится третий форум БРИКС Облачные города. Его проведение запланировано на 17–18 сентября. В этом году столица примет представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 государств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.Главной темой форума, по словам мэра столицы Сергея Собянина, станут роботизированные технологии и искусственный интеллект. Свыше 320 экспертов будут обсуждать вопросы цифровой трансформации городов и внедрения технологий в перспективе до 2040 года.Первый форум Облачные города состоялся в Москве в 2023 году. Тогда он собрал 5 тыс. участников. В 2024-м их число превысило 13 тыс., напомнил Собянин.