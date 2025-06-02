Ленинский районный суд Владимира вынес приговор 61-летней местной жительнице, обвиняемой в убийстве своей родной сестры, сообщили в прокуратуре Владимирской области. Конфликт произошел в

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор 61-летней местной жительнице, обвиняемой в убийстве своей родной сестры, сообщили в прокуратуре Владимирской области. Конфликт произошел в мае 2023 года в их общей квартире в микрорайоне Юрьевец. По версии следствия, причиной ссоры стал бытовой спор — младшая сестра хотела поехать на дачу, а старшая, находящаяся на попечении, потребовала помочь