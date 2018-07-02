Шестеро погибших за три дня. И это только на водоемах области. Такую статистику приводят спасатели. Всего же за месяц в воде погибло 16 человек. В пятницу трагедии случились на водоёмах Кольчугинского и Муромского районах, а также на реке Клязьма в Коврове.

Шестеро погибших за три дня. И это только на водоемах области. Такую статистику приводят спасатели. Всего же за месяц в воде погибло 16 человек. В пятницу трагедии случились на водоёмах Кольчугинского и Муромского районах, а также на реке Клязьма в Коврове. Одним из погибших считают мужчину. Он увидел, что его сын тонет, вытащил мальчика из воды, но сам, по всей видимости, утонул. Один погибший и на озере Семязино. Где, напомню, пляж оборудован, дежурит спасатель. Тем не менее, там в субботу погиб 11-летний мальчик.Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области: "Пошёл с соседом на пруд, тот его на пруду потерял, пол дня искал и в субботу вечером нам сообщил, что мы его найти не можем. На Семязино по СанПиН показателям купание запрещено, висел чёрный флаг, в этот день там рейд проводился у нас, дежурили матросы - спасатели. Мы видим одну причину - мальчик оказался без контроля 17.50 хоть и 11 лет, конечно, но всё равно это ещё ребёнок".Только за выходные спасатели провели 150 выездов по тем местам, где купаться запрещено. Присоединились к патрулированию и представители местных администраций, и полицейские. Отдыхающих в буквальном смысле слова выгоняли из воды. За купание в запрёщённом месте либо предупреждение, либо штраф, от 800 до 4 тысяч рублей. За месяц протоколы выписаны 9 незаконопослушным отдыхающим. Спасатели провели около 4 тысяч бесед с любителями понырять и раздали более 10 тысяч листовок и памяток.Сергей Егоршев, начальник центра ГИМС регионального МЧС: "Гражданам разъясняются правила поведения на водных объектах, разъясняется административное законодательство, за что они могут быть привлечены к административной ответственности. Разъясняется где можно купаться, какие места оборудованы для массового отдыха".