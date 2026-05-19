Во областной столице презентовали книгу, посвященную выдающимся владимирским прокурорам. Автор — историк, преподаватель Владимирского государственного университета Олег Пленкин. Издание содержит 463 биобиблиографические справки обо всех известных прокуроров владимирской губернии. По словам автора книги, задача оказалась по-настоящему масштабной. Олег Пленкин, историк, преподаватель ВлГУ Мне очень были интересны биографии представителей владимирской прокуратуры. Оказалось, что по количеству, по