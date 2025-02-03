Золотые визы – самый популярный способ оформления гражданства ЕС. Он предполагает инвестирование в экономику выбранной страны, покупку недвижимости. Участие в программе позволяет легально проживать в Европе и предоставляет мигрантам дополнительные плюсы – например, безвизовые поездки по миру, специальные условия ведения бизнеса, доступ к европейским рынкам. Расскажем, как сделать гражданство ЕС за инвестиции, что для этого потребуется.

Золотые визы – самый популярный способ. Он предполагает инвестирование в экономику выбранной страны, покупку недвижимости. Участие в программе позволяет легально проживать в Европе и предоставляет мигрантам дополнительные плюсы – например, безвизовые поездки по миру, специальные условия ведения бизнеса, доступ к европейским рынкам. Расскажем, как сделать гражданство ЕС за инвестиции, что для этого потребуется.Суть программГражданство ЕС через инвестиции предполагает оформление подданства европейской страны при вложении определенной суммы денежных средств в государственную экономику. Главная цель программ – привлекать финансы извне, чтобы стимулировать экономический рост. Они доступны не во всех странах, требуют первоначальных вложений, зато позволяют оформлять гражданство в минимальный срок. Для сравнения: в случае с натурализацией обязательно длительное проживание в стране, полная интеграция и знание языка.Ключевые страныОформление гражданства за инвестиции сегодня доступно в:Португалии. В рамках программы для получения ВНЖ нужно будет купить недвижимое имущество на сумму от 280 тыс. евро. Через 5 лет иностранец имеет право претендовать на оформление гражданства. В 2025 году могут вноситься изменения по доступным городам, уточняйте информацию.Греции. Тут в приобретение недвижимости нужно будет вложить 250 тыс. евро и более в зависимости от региона. Процесс оформления ВНЖ быстрый, заявление на ПМЖ можно подавать спустя 5 лет.Мальте. Страна предлагает прямое гражданство через инвестиции – сумма взносов в фонды составляет 650 тыс. евро и выше. Также можно покупать недвижимость (от 350 тыс. евро) и делать благотворительные вклады от 10 тыс. евро. Гражданство будет готово спустя год.Румынии. Здесь действуют гибкие условия для иностранных инвесторов. Выгоднее всего вкладывать деньги в бизнес и стратегические проекты. Инвестиционный порог низкий, что также плюс.Можете присмотреться также к Испании, Италии. На Кипре программа гражданства за инвестиции была приостановлена в 2020 году.Основные требованияТипы активов:Инвестиции в недвижимое имущество (от 250 тыс. евро, точная сумма зависит от страны);Вклады в национальные фонды или бизнес;Предоставление рабочих мест.Могут действовать дополнительные условия – по соблюдению налоговых законов, нахождению в стране в течение определенного времени, пр.Преимущества гражданства ЕС через инвестицииОсновные выгоды для инвестора и его семьи:безвиз в 180 стран мира;право жить, работать и учиться в любой стране ЕС;доступ к качественному образованию, медицинским услугам;гибкие возможности для открытия, ведения бизнеса;диверсификация инвестиций.Риски и недостатки программы "золотых виз"Но есть и минусы – гражданство за инвестиции стоит недешево, поэтому будет доступно ограниченному перечню заявителей. Основная часть финансовых вложений не возвратная, что подходит не всем.Условия программ могут изменяться, поэтому следите за коррективами. Чтобы избежать ошибок, консультируйтесь со специалистами, внимательно изучайте налоговые обязательства, юридические аспекты.Стоит ли инвестироватьПолучение гражданства ЕС через инвестиции – рабочая схема, которая позволит быстро оформить паспорта выбранной страны самому инвестору и его семье. Но нужно ознакомиться со всеми доступными вариантами, оценить их преимущества и недостатки, принять в расчет риски. Проще всего действовать через миграционных юристов. Они ответят на интересующие вопросы, помогут в подготовке документов и предоставят услуги сопровождения под ключ.