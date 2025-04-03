Что такое самозапрет на кредиты? Как он может спасти ваши деньги? Как установить и снять самозапрет? Ответы на эти и другие вопросы – в новом выпуске «Подкаста на Шестом». Специальный гость

Что такое самозапрет на кредиты? Как он может спасти ваши деньги? Как установить и снять самозапрет? Ответы на эти и другие вопросы – в новом выпуске «Подкаста на Шестом». Специальный гость – юрист и правозащитник Роман Ардыкуца. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!