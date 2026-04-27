Приезжают рекетиры к частному предпринимателю. Схватили его, связали, привязали к колодезной веревке и опускают вниз головой в колодец. Опустили, подержали, пока предприниматель слегка воды хлебнул, вытягивают, спрашивают:
- золото, баксы, брилианты есть?
Мужик :
- да не, ребята, нету ничего...
Опускают второй раз..
рекетиры:
- мужик, золото, баксы, брильянты есть?
мужик только мычит...
Опустили третий раз,подождали чуть дольше, вытягивают:
-ну чего, золото, баксы, брильянты есть?
Предприниматель, отдышавшись:
- мужики, вам бы лучше водолаза с фонариком туда опустить, я же не вижу там ничего!!!
