25 волонтёров из Якутии, Татарстана, Севастополя, Владимирской и Оренбургской областей завершили смену гуманитарной миссии Молодёжки Народного фронта в Ростове-на-Дону, Луганской и Донецкой

25 волонтёров из Якутии, Татарстана, Севастополя, Владимирской и Оренбургской областей завершили смену гуманитарной миссии Молодёжки Народного фронта в Ростове-на-Дону, Луганской и Донецкой Народных Республиках. Две недели ребята помогали местным жителям и бойцам СВО. На ростовских гуманитарных складах добровольцы провели инвентаризацию более 15 тыс. единиц грузов, расфасовали две тонны сахара, отсортировали и подготовили сотни килограммов металлоконструкций.