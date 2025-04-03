Пожарные не дали огню со пылающего дома перекинуться на соседние строения. Им удалось спасти другие постройки, однако сам источник пожара вряд ли теперь пригоден для жизни. О происшествии из

Пожарные не дали огню со пылающего дома перекинуться на соседние строения. Им удалось спасти другие постройки, однако сам источник пожара вряд ли теперь пригоден для жизни. О происшествии из деревни Ивановское Александровского района рассказали в пресс-службе ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново. Итак, дом на Ивановской улице загорелся вечером 2 апреля. Пожарных вызвали в 21:55.