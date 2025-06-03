Он руководит лабораторией по работе с БПЛА.

Николай Бугаков, уроженец Самарской области и бывший капитан полиции из Коврова Владимирской области после ранения в зоне СВО на Артёмовско-Бахмутском направлении, вернулся к мирной жизни и нашёл новое призвание. Молодой человек потерял руку в бою, сообщает «Народный фронт».Сейчас он преподаёт в Ковровском транспортном колледже, где руководит лабораторией по работе с БПЛА, обучая студентов применению беспилотников в различных гражданских сферах.Кроме того, Николай активно занимается спортом, участвуя в соревнованиях по пулевой стрельбе и пауэрлифтингу. Он также призывает россиян поддерживать бойцов на передовой, участвуя в сборах благотворительного фонда «Всё для Победы!».