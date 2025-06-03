Здание пустовало 6 лет.

Администрация Владимира продала здание бывшей «Поликлиники-Автоприбор» на улице Погодина, 2-б, которое пустовало шесть лет. Победителем аукциона стало ООО «СК Континент ТЗ» из Коврова, предложившее 66 млн рублей.В торгах также участвовала «Клиника медицинских экспертиз». Ранее здание и участок земли оценивались в 60 млн рублей, но предыдущие попытки продать объект не увенчались успехом.Возможно, на месте поликлиники появятся офисы или многоэтажный дом, как это было с офисом компании на улице Горького.