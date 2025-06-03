Мстерского художника Владислава Некосова наградили Знаком великого князя Андрея Боголюбского за большой вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Мстерского художника Владислава Некосова наградили Знаком великого князя Андрея Боголюбского за большой вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующий указ подписал губернатор Владимирской области, сообщает региональное правительство. В этом году художнику исполнилось 85 лет. Несмотря на солидный возраст, Владислав Фёдорович продолжает не только творить (он мастер лаковой миниатюры, монументальной живописи, иконописи,