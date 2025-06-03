В Гусь-Хрустальном районе завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, который дважды наехал на участкового, рассказали в пресс-службе СледКома РФ по

В Гусь-Хрустальном районе завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, который дважды наехал на участкового, рассказали в пресс-службе СледКома РФ по Владимирской области. Инцидент произошел 23 января 2025 года в деревне Вашутино. Двое участковых заметили легковушку ВАЗ-2110, за рулем которой находился знакомый им нарушитель — подросток, уже 7 раз привлекавшийся к ответственности за