Пассажирский автобус попал в ДТП. Два человека погибли. Автотрагедия разыгралась в Судогодском районе на 19 километре автодороги «Владимир – Муром – Арзамас». По информации ГИБДД, водитель «Chevrolet Lanos» 1994 года рождения потерял контроль над машиной.

Пассажирский автобус попал в ДТП. Два человека погибли. Автотрагедия разыгралась в Судогодском районе на 19 километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас. По информации ГИБДД, водитель Chevrolet Lanos 1994 года рождения потерял контроль над машиной. После манёвра обгона он оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с автобусом MAN, который следовал по маршруту Владимир – Судогда. В салоне находилось больше 10-ти пассажиров. Никто из них не пострадал. Как и водитель автобуса 60-го года рождения. Двое погибших находились в салоне иномарки. Один из них - водитель - скорее всего и будет признан виновником ДТП. Удар об автобус был довольно сильным. От легковушки практически ничего не осталось. Детали машины были разбросаны по проезжей части.Михаил Маслов, ст. инспектор УГИБДД УМВД России области: "В момент ДТП в автобусе находилось 12 пассажиров. Все они проследовали к месту своей дислокации на другом проходящем автобусе. В результате этого происшествия 2 участника дорожного движения, а именно водитель автомашины Шевроле и его пассажир 93 года рождения получили травмы, несовместимые с жизнью и скончались на месте ДТП".