Пассажирский автобус попал в ДТП. Два человека погибли. Автотрагедия разыгралась в Судогодском районе на 19 километре автодороги «Владимир – Муром – Арзамас». По информации ГИБДД, водитель «Chevrolet Lanos» 1994 года рождения потерял контроль над машиной.
Пассажирский автобус попал в ДТП. Два человека погибли. Автотрагедия разыгралась в Судогодском районе на 19 километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас. По информации ГИБДД, водитель Chevrolet Lanos 1994 года рождения потерял контроль над машиной. После манёвра обгона он оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с автобусом MAN, который следовал по маршруту Владимир – Судогда. В салоне находилось больше 10-ти пассажиров. Никто из них не пострадал. Как и водитель автобуса 60-го года рождения. Двое погибших находились в салоне иномарки. Один из них - водитель - скорее всего и будет признан виновником ДТП. Удар об автобус был довольно сильным. От легковушки практически ничего не осталось. Детали машины были разбросаны по проезжей части.
Михаил Маслов, ст. инспектор УГИБДД УМВД России области: "В момент ДТП в автобусе находилось 12 пассажиров. Все они проследовали к месту своей дислокации на другом проходящем автобусе. В результате этого происшествия 2 участника дорожного движения, а именно водитель автомашины Шевроле и его пассажир 93 года рождения получили травмы, несовместимые с жизнью и скончались на месте ДТП".