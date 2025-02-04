Завершился суд по делу о незаконной застройке памятника археологии «Культурный слой, валы, рвы города Суздаля» XII-XVII веков.

В Суздале завершился суд по делу о незаконной застройке памятника археологии «Культурный слой, валы, рвы города Суздаля» XII-XVII веков. Суд признал два построенных корпуса самостроем и постановил их снести или перепроектировать. Об этом пишет «Чеснок».Общественники обратили внимание на это нарушение, и депутат Заксобрания Антон Сидорко направил запрос в прокуратуру. В результате проверки госинспекции было установлено, что строительство, осуществляемое бизнесвумен Викторией Бурмистровой, проводилось без необходимых разрешений и нарушало параметры исторической зоны.Внешний вид новых зданий не соответствовал традиционной архитектуре Суздаля, что стало основанием для обращения администрации Селецкого поселения в суд.Напомним, ранее мы писали, что