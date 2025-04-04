Всего зарегистрировано 576 новорожденных.

В марте 2025 года в Владимирской области зарегистрировано 576 новорожденных: 291 девочка и 285 мальчиков. Наиболее популярными именами для девочек стали Ева, Полина и София, а для мальчиков – Матвей, Александр и Михаил. Среди редких имен выделяются Аглая и Венера для девочек, а также Антон и Валентин для мальчиков.Также за месяц на свет появились 11 пар двоен. В городе Владимир зарегистрировано 222 акта о рождении, на остальные населенные пункты области пришлось 354. 35% новорожденных – первенцы в семье, 34% – вторые дети, а 31% – третьи и последующие.Напомним, ранее мы писали, что