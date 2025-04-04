На судебном заседании муромлянин признал свою вину и раскаялся.

В Муроме Владимирской области мужчине назначили штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Как сообщает пресс-служба судов региона, он разместил на своей странице во «ВКонтакте» оскорбительное изображение, касающееся российских военных.Правоохранительные органы вскоре завели административное дело. На судебном заседании муромлянин признал свою вину и раскаялся, в результате чего отделался штрафом. Постановление пока не вступило в силу.Напомним, ранее мы писали, что.