Школьник из Владимирской области Степан Гаврилов выиграл всероссийский конкурс научно-популярных видео «Знаешь? Научи!». Его работа о физических принципах полетов стала лучшей среди

Школьник из Владимирской области Степан Гаврилов выиграл всероссийский конкурс научно-популярных видео «Знаешь? Научи!». Его работа о физических принципах полетов стала лучшей среди младших школьников со всей страны. Об этом поделились в региональном правительстве. Юный исследователь занимается в ковровском центре дополнительного образования «Родничок» и увлекается темой космоса. В своем ролике Степан рассказал, как именно летают дроны