Об этом сообщили в МВД по Владимирской области.

В Коврове завершено расследование резонансного уголовного дела, в котором фигурирует 31-летняя уроженка Свердловской области, занимавшая должность начальницы отделения связи и злоупотребившая своим служебным положением.По данным следствия, в декабре 2024 года женщина, имея неограниченный доступ к денежным средствам и конфиденциальным персональным данным клиентов, совершила дерзкое хищение – похитила более 10 тысяч рублей, предназначавшихся для страховой выплаты одному из местных жителей.Преступные действия обвиняемой квалифицированы по редкой, но весьма серьёзной статье: ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (искажение данных критической информационной инфраструктуры), а также по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денег с использованием служебного положения), что свидетельствует о высокой степени общественной опасности содеянного.Разоблачить бывшую руководительницу в совершении циничного воровства удалось благодаря совместным усилиям сотрудников полиции и регионального УФСБ России, которые провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и собрали неопровержимые доказательства её вины.