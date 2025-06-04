Стоимость проекта 30 млрд рублей.

Бывший муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук обвинил компанию в срыве сроков ввода складов и некомпетентности. Он привёл в пример склад во Владимирской области, якобы запущенный с опозданием на 9 месяцев, что, по данным «Бизнес Журнала», обошлось Wildberries в 30 млрд рублей.В Wildberries «» заявили, что сроки ввода склада соответствовали бизнес-плану, первые две очереди запущены, а третья планируется к запуску до конца года.Напомним, ранее мы писали, что