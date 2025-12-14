В Москве состоялось открытие интерактивной выставки-путешествия Книга сказок.

В Москве открылась интерактивная выставка-путешествие Книга сказок. Жители и гости столицы смогут посетить экспозицию в Национальном центре Россия.Я не могу сказать, что это выставка <...> Это сказочное путешествие. И мы приглашаем всех пройти это путешествие. Маршрут так выстроен, что нужно пройти разные испытания, - рассказала гендиректор центра Наталья Виртуозова.Маршрут экспозиции Книга сказок начинается в библиотеке-сокровищнице Жар-птицы. Выставка включает в себя восемь частей, стилизованных под части леса и тематические зоны. Там восемь регионов-участников рассказывают и показывают свои сказки, в которых отражена их история и культура, связанная с идентичностью страны.На площадке Книги сказок представлены Вологодская, Рязанская и Калининградская области, Ставропольский край, Республики Мордовия и Коми, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ.Мы будем рады приветствовать здесь, конечно, наших самых маленьких граждан. <...> безусловно, пройдя вот эти сказки, пройдя этим маршрутом, дети точно будут гордиться тем, что они - граждане Российской Федерации, - заявил замглавы управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.Посетить выставку можно будет с 13 декабря 2025 по 1 марта 2026 года.