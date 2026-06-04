Напоминают о когда-то печальном состоянии детского сада номер 34 сейчас только горы строительного мусора. В большинстве своем это дерево — двери, оконные рамы и, конечно, разобранный старый

Напоминают о когда-то печальном состоянии детского сада номер 34 сейчас только горы строительного мусора. В большинстве своем это дерево — двери, оконные рамы и, конечно, разобранный старый дощатый пол. Сейчас внутри остались, по сути, лишь стены. Садик полностью подготовлен к продолжению работы. Сейчас это засыпем все. Вот одну комнату почти засыпали уже, здесь углубление засыпем,