Завтра, 5 июня, во Владимире пройдёт региональный этап Всероссийского фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Более ста юных шахматистов со всей области соберутся во

Завтра, 5 июня, во Владимире пройдёт региональный этап Всероссийского фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Более ста юных шахматистов со всей области соберутся во Дворце детского (юношеского) творчества, чтобы показать свои навыки. Об этом рассказали в облправительстве. Соревнования будут разделены на четыре возрастные категории: до 9, 11, 13 и 15 лет. Участников ждут динамичные партии,