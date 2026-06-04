За последние 5 лет развитие значительное, но людям всегда хочется больше. И это — нормально. Так коротко оценивает нынешний общественный транспорт и состояние дорог во Владимире федеральный

За последние 5 лет развитие значительное, но людям всегда хочется больше. И это — нормально. Так коротко оценивает нынешний общественный транспорт и состояние дорог во Владимире федеральный эксперт, член комиссии Госсовета страны Илья Зотов. Если разбирать более подробно, то в числе основных плюсов и достижений окажется, например, существенное обновление автопарка. За последние годы, напомним, муниципальный