Во Владимирской области местный житель получил штраф за несанкционированное использование беспилотника. Об этом сообщила транспортная прокуратура.Как выяснилось, в июле 2025 года фермер обрабатывал рапсовое поле с помощью квадрокоптера, не получив разрешения на полет и не уведомив авиационные службы. Это создало потенциальную угрозу для безопасности полетов.Ространснадзор рассмотрел дело и оштрафовал нарушителя на 20 тысяч рублей.